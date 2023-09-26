Üniversiteye yeni başlayacak veya devam edecek öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Hangi üniversiteler hangi tarihte eğitime başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Çok sayıda üniversite akademik açılış tarihini 2 Ekim'e erteledi. Depremden etkilenen 5 ildeki üniversiteler ise yeni döneme hibrit eğitimle başlamaya hazırlanıyor.

İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 akademik takvimine göre güz yarıyılı 18 Eylül’de başlayacak ve 22 Aralık 2023’te sona erecek. Sakarya Üniversitesi akademik takvimine göre güz yarıyılı 2 Ekim’de başlayacak ve 7 Ocak 2024’te sona erecek. Marmara Üniversitesi’nde de 2023- 2024 akademik yılı 2 Ekim’de başlayacak.

Depremin etkilediği illerdeki bazı üniversiteler yeni eğitim dönemine hibrit olarak başlamaya hazırlanıyor. Bu illerdeki üniversitelerin takvimleri de farklılık gösteriyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde güz yarıyılı 2 Ekim’de başlayacak ve 12 Ocak 2024’te sona erecek. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde ise güz yarıyılı 2 Ekim’de başlayacak ve 6 Ocak 2024’te sona erecek.

Akademik takvim neden ertelendi?

Eylül ayı içerisinde açılması beklenen İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ünivesitesi, Ankara Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin aralarında olduğu üniversiteler, açılış tarihlerini 2 Ekim'e çekti. Bazı üniversiteler ise akademik takvimlerini değiştirmedi.

Ertelemenin nedeni yurtlarda yürütülen çalışmalar. Depremzedelere tahsis edilen yurtların büyük çoğunluğu boşaltıldı.

Yurtların bir kısmında bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Hala yurtlarda kalan depremzedelerin de kalacakları başka yerlere alınmaları sağlanacak. Başka illerde okuyacak öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan da uyarı geldi.

Rektörlere mektup gönderen Özvar, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerinin barınma ihtiyacı olan öğrencileri “öğrenci evi” adı altında örgütlemeye çalıştığına dair uyarıda bulundu. YÖK Başkanı, ünivesitelere barınma ihtiyacına ilişkin "destek birimleri" kurulmasını önerdi.







