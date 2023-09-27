Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bir süredir gündemde olan vergisiz cep telefonu satışına da değinen Erdoğan, bir sonraki Kabine Toplantısı'nda uygulamanın ayrıntılarını paylaşacağını söylemişti.

Vergisiz telefon desteği ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere vergisiz telefonun ayrıntılarını açıkladı “9500 TL’yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için 5500 TL destek Erdoğan, ““Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz" dedi.

Vergisiz telefon satışından kimler yararlanacak?

Kampanyadan yüksekokul ve açık öğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak.

Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak?

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Vergisiz alınan telefonlar satılır mı?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Vergisiz telefon almaya hak kazana öğrenciler aldıkları telefonları satıp satamayacaklarına ilişkin henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

Vergisiz telefon satışı hangi telefonlarda ve modellerde olacak?

Destek kapsamındaki akıllı cihazların tamamı yurt içinde üretiliyor. Buna göre öğrencilerin 9 bin 500 TL'ye kadar alabilecekleri cep telefon marka ve modelleri:

"Realme, Realme 10, Realme 6 Pro, Realme XT, Realme 9 Pro ,Realme C55. General Mobile, Gm 24 Pro, Gm 21 Pro, Gm 22 Pro. Casper, Via X30 Plus, Via X30. Huawei, Nova 9 SE, Nova Y90, Nova 8i, P30 Lite 64 GB. Xiaomi, Redmi Note 12S, Redmi Note 11S, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 11S, Redmi Note 12, Redmi Note 10S, Redmi Note 11, Redmi 10 2022, Redmi Note 11, Redmi Note 10S. Vivo, Vivo Y36, Vivo Y35. Honor, X9a 5G. Oppo, Oppo A91. POCO, M3 Pro 5G, M3 128 GB. Oneplus, Oneplus Nord N10 5G 128 GB. Infinix, Infinix Note 12, Infinix Note 30. Samsung, Galaxy A31, Galaxy A32, Galaxy M33 5G, Galaxy M20 32 GB, Galaxy M22, Galaxy A22, Galaxy M14 5G, Galaxy M14 5G, Galaxy A24, Galaxy A12, Galaxy M23 5G" olarak sıralanabilir.

Vergisiz bilgisayar satışı hangi modelleri kapsayacak?

Bilgisayar desteğine Lenovo'nun Ideapad serisinden 5 model, HP-14, Asus ve Dell'in Vostro modellerinden uygun olan dahil olacak.

Vergisiz telefon satışından yararlanma şartları neler?

Vergisiz telefon satışından yararlanabilmek için öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2023-2024 eğitim yılında yükseköğretim kurumunda ön lisans veya lisans öğrencisi olmak

İlk defa telefon satın almak

Vergisiz telefon satışından yararlanmak için gerekli belgeler neler?

Vergisiz telefon satışından yararlanmak için gerekli olan belgeler şunlardır:

Öğrenci belgesi

Nüfus cüzdanı