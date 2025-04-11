AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

MEB Açık Lise 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde uygulandı. Sınavın sonuçları ise 21 Nisan'da öğrencilerin T.C. kimlik umraları ve şifreleri ile /aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden görüntülenebilecek.

Sınavın sonuçlarına itirazlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde yapılabilecek. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi