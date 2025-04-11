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AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

12:2611/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği 2. dönem sınav sonuçları için tarih netleşti. 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları, 21 Nisan 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak. Öğrenciler, sınav sonuçlarına AÖL öğrenci giriş sayfası üzerinden erişebilecek ve sonuçlarla ilgili itirazlarını belirtilen süre içinde yapabilecek. Sınavın ardından gözler şimdi, açıklanacak sonuçlara çevrildi.

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB Açık Lise 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde uygulandı. Sınavın sonuçları ise 21 Nisan'da öğrencilerin T.C. kimlik umraları ve şifreleri ile /aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden görüntülenebilecek.

Adayların puanları hesaplanırken 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Doğru cevap sayısı, soru sayısı puan hesaplamasında kullanılacak. Yanlış cevaplar da puanları etkilemeyecek.

Sınavın sonuçlarına itirazlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde yapılabilecek. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi

birine öğrencinin kendi T.C. kimlik numarası ile 50 TL itiraz ücreti yatırarak işlemini gerçekleştireblir.

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