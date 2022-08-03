AÖL sınav sonuçlarında son durum: Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

3. dönem Açık Lise sınavlarının geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından sonuç açıklanma tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavının sonuçları binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki, 2022 Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin MEB tarafından gelişme yaşandığında haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.

AÇIK LİSE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler. Sonuçlar T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilmektedir.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ