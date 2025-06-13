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AUZEF BÜTÜNLEME SINAV TARİHİ: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV TARİHİ: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

13:3813/06/2025, الجمعة
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AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin beklediği bütünleme sınavı için tarih netleşti. Fakülteden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı bütünleme (telafi) sınavları temmuz ayında gerçekleştirilecek. Final sınav sonuçlarını yükseltmek isteyen öğrenciler, AUZEF sınav takvimine odaklandı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı tam olarak hangi tarihte yapılacak?

AUZEF'te bahar dönemi final sınavlarının ardından gözler bütünleme sınavlarına çevrildi. Notunu yükseltmek isteyen binlerce öğrenci, "AUZEF telafi sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını arıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025 yılı bütünleme sınavları temmuz ayında gerçekleştirilecek. İşte AUZEF telafi sınavıyla ilgili detaylar…

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF resmi adresinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Öğrencilerimiz,
12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılması planlanan Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı, aynı tarihlerde gerçekleştirilecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile çakışması nedeniyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 19-20 Temmuz 2025 tarihlerine ertelenmiştir.
Sınavlarınızda başarılar dileriz."
#AUZEF
#Auzef Bütünleme
#Auzef Bütünleme Sınav Sonuçları
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