AUZEF BÜTÜNLEME SINAV TARİHİ: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AUZEF'te bahar dönemi final sınavlarının ardından gözler bütünleme sınavlarına çevrildi. Notunu yükseltmek isteyen binlerce öğrenci, "AUZEF telafi sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını arıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025 yılı bütünleme sınavları temmuz ayında gerçekleştirilecek. İşte AUZEF telafi sınavıyla ilgili detaylar…