|
Reklam
Reklam
Özgün

Berat gecesi ile ilgili mesajlar

Diyanet İşler Başkanlığı, dini günler takvimine göre Berat Kandili 6 Mart günü eda ediliyor. Bu özel gecede yakınlarına kandil kutlama mesajı göndermek isteyenler için en anlamlı, dualı, hadisli Berat gecesi mesajlarını derledik.

10:06 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Berat kandili mesajları

Berat kandili mesajları

Berat Kandil mesajları sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan birisi olurken, resimli, dualı, ayetli, hadisli, anlamlı, kısa, uzun kandil mesajı seçenekleri yenisafak.com'da.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2023

En güzel kısa Berat Kandili mesajları ise SMS yöntemi ile Kandil Gecesi tebriği yapmak isteyenlerin odak noktası olacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili dualar ve mesajlarla kutlanıyor. Sevdiklerimize 'Hayrlı kandiller' ve 'Kandiliniz mübarek olsun' diyerek en anlamlı, hadisli, dualı, yazılı Kandil mesajları iletiliyor. İşte Berat Kandili mesajları...

Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle...Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, #BeratKandili’miz mübarek olsun.

Ramazan-ı Şerif’in habercisi, rahmet ve mağfiret gecesi #BeratKandili’nin ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarda buluşalım İnşallah.

"Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer, hayrlı kandiller..."

Berat; bir kimseye verilen imtiyaz belgesi, izin demektir. İyileşmek, aklanmak, kurtulmak anlamına gelen Arapça berâat sözcüğüyle aynı köktendir. Aklanacağımız bir gece olması temennisiyle... #BeratKandili

" Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevpsız bırakmasın.."'Amin.'

En güzel dua, başkasının haberi olmadan edilendir. Adınızın bugün çokça anılması dileğiyle... Berat Kandiliniz mübarek olsun!

#Berat kandili
#berat gecesi
#berat kandili mesajları
#berat mesajları
#berat gecesi mesajları
#berat gecesi hadisleri
10 dakika önce
default-profile-img
Berat gecesi ile ilgili mesajlar
İnşaatın istinat duvarı yanındaki evin bahçesiyle birlikte çöktü: Vatandaşlar sokağa döküldü
Deprem bölgesinde hava durumu
AVM otoparkında "egzoz gazı" paniği
Meksika'da ABD vatandaşları kaçırıldı
Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkmasının ardından bir vatandaş siniri krizi geçirdi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.