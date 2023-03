"Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer, hayrlı kandiller..."

" Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevpsız bırakmasın.."'Amin.'