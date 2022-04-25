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Dünya El Salvadorda çetelere yönelik dev operasyon 16 bin kişi gözaltında
AMERİKA ASYA

El Salvador'da çetelere yönelik dev operasyon: 16 bin kişi gözaltında

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, çete üyelerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 27 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal 30 gün uzatıldı. Hükümet rakamlarına göre 25 Mart'tan bu yana devam eden operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 16 bini aştı.

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Haber Merkezi AA
El Salvadorda çetelere yönelik dev operasyon: 16 bin kişi gözaltında
Foto/arşiv

El Salvador Kongresinde tartışılan OHAL'in 30 gün daha uzatılması teklifi, 84 milletvekilinden 67'sinin oyuyla kabul edildi.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, karardan memnuniyetini dile getirerek, "Bir gün ülkemizin düştüğü bu çukurdan çıkmasını istiyorsak, muhalefete ve onun kanlı oylarına karşı erdemli halk tek cephe açmalıdır." ifadesini kullandı.

Operasyonlarda yakalanan çete liderlerinin fotoğraflarını paylaşan Bukele, Mara Salvatrucha (MS13) çetesi liderlerinden birini daha ele geçirdiklerini söyledi.

Hükümet rakamlarına göre 25 Mart'tan bu yana devam eden operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 16 bini aştı.

Çete üyelerine tehdit

Bukele, 28 Mart'taki açıklamasında da Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunun (IACHR) geçmişte çeteleri güçlendirdiği, ateşkese sponsor olduğu suçlamasında bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından hapiste bulunan çete üyelerinin yarı çıplak fotolarını paylaşan Bukele, çete liderlerinden teslim olmalarını aksi halde kendilerini kötü bir sonun beklediğini kaydetmişti.

Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden MS13 çetesini sorumlu tutuyor.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.

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