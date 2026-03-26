Enerji krizi Fransa’yı harekete geçirdi: Standart altı akaryakıt geçici olarak satışta

12:1826/03/2026, Perşembe
AA
Fransa arz endişelerine karşı olağanüstü önlem aldı.
Fransa, Orta Doğu’daki gerilim ve enerji arzı endişeleri nedeniyle normal standartların altında olan akaryakıtların geçici satışına izin verdi. Hükümet, kış akaryakıtı kullanım sınırını sıfır dereceye yükselterek olası arz sıkıntısına karşı önlem aldı.

Fransa’da hükümet, ABD ile İsrail’in saldırıları ve İran’ın misillemeleriyle Orta Doğu’da tırmanan gerilimin uluslararası petrol fiyatlarında yarattığı arz güvenliği endişelerine karşı normal standartları karşılamayan akaryakıtların da satışına geçici izin verdi.

Olağanüstü önlem

Ulusal basındaki haberlere göre hükümet, Orta Doğu’daki gerilimin akaryakıt piyasalarında yarattığı krize karşı önlem aldı.

Soğuğa daha az dayanıklı akaryakıtlar geçici satışa açıldı

Hükümet, Fransız akaryakıt piyasasında yaşanabilecek arz sıkıntısının önüne geçmek için aldığı olağanüstü önlem kapsamında soğuğa daha az dayanıklı akaryakıtların geçici olarak satışına onay verdi.

Normal şartlarda ülkede kışın dağıtıma sürülen akaryakıtın sıfırın altında 15 santigrat dereceye kadar kullanılabilir olması gerekirken hükümetin aldığı önlemle bu sınır 0 santigrat dereceye yükseltildi.

Akaryakıt önlemlerine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ABD-İsrail ve İran Savaşı nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.



15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
5G'ye geçiş için son günler! Hangi telefonlar 5G'yi destekliyor? iPhone Samsung, Xiaomi iOS ve Android tam liste