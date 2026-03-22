İran'dan ABD ve İsrail'e net mesaj: Düşman teslim olana kadar savaşı sürdüreceğiz

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, savaşın “düşman tamamen teslim olana kadar” süreceğini duyururken, Fars Körfezi ve Umman Denizi’nde karşı tarafın varlık gösteremediğini belirtti.
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ülkesinin ABD-İsrail'e karşı savaşı düşman tamamen teslim olana kadar sürdüreceğini belirtti.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, Telayi Nik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkın talepleri, komuta kademesinin vurguları ve şehit ailelerinin beklentileri doğrultusunda, Silahlı Kuvvetler ve Savunma Bakanlığı, düşman tamamen durdurulup teslim olana kadar savaşı kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.