Zilhicce hilali göründü: Suudi Arabistan Kurban Bayramı tarihini resmen açıkladı

19:45 17/05/2026, Pazar
Suudi Arabistan’da hilalin görülmesiyle hac ve bayram takvimi netleşti.
Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, Zilhicce hilalinin görüldüğünü duyurarak hac ve Kurban Bayramı takvimini resmen ilan etti. Buna göre yarın Zilhicce ayının ilk günü kabul edilirken, hacıların Arafat’a çıkacağı arife günü 26 Mayıs Salı, Kurban Bayramı’nın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba olacak.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, zilhicce ayının hilalinin görüldüğünü açıkladı.

Mahkeme tarafından yayımlanan bildiride, yarının hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce ayının ilk günü olduğu belirtildi.

Açıklamada, hacıların Arafat'a çıkacağı arife gününün 26 Mayıs Salı, Kurban Bayramı'nın ilk gününün ise 27 Mayıs Çarşamba günü olacağı ifade edildi.




