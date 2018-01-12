Ayda 545 liraya ev

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara düşük taksit ve uzun vadeli ödemelerle ev sahibi olma imkanı veriyor. İsteyen vatandaşlar, TOKİ'ye başvurup, kısa bir süre içinde ev alabiliyor. Ancak bunun bazı şartları var. 2018'de TOKİ'den nasıl ev alınır, hangi ilde ev alabilirsiniz, TOKİ'nin hangi illerde projeleri var gibi soruların yanıtları haberimizin içinde...
TOKİ'DEN EV SAHİBİ OLMANIN ŞARTLARI
TOKİ'den ev almak isteyen kişilerin Türk vatandaşı olması gerekiyor. T.C. vatandaşı olması, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor). Ayrıca vatandaşlar Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç), kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) şart.
EV ALMAK İÇİN 25 YAŞIN ÜSTÜNDE OLMALI
Kişilerin başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmıyor), aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200 TL olması gerekir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 3.700 TL olarak uygulanıyor.), bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekiyor.
TOKİ'YE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru koşullarını sağlayanların bazı belgeleri toplaması gerekiyor. İşte TOKİ'ye başvuru sırasında gereken belgeler:
Kimlik Fotokopisi
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”
Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair)
Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazı.
TOKİ'NİN EV PROJELERİ
Dileyenler TOKİ'nin internet sitesinden hangi ilde hangi projeler var ve o projelerin fiyatları hakkında bilgi edinebilirler. Bunun için TOKİ'nin internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.
Örneğin İstanbul'da Şile'nin Göçe Köyü'nde "Alt gelir grubu" için inşaat aşamasında bir proje var. Projede 88 konut, bir sosyal tesis ve mescitle birlikte altyapı ve çevre düzenlemesi bulunuyor. Projenin yüzde 98'i tamamlanmış durumda.
DENİZLİ'DE 3+1 EV
Denizli’nin Acıpayam İlçesi Oğuz Mahallesi’nde inşa edilecek 440 konutun ihalesi yapıldı. İhale kapsamında ayrıca cami, 2 ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenleme işi de yer alıyor. Yükseklikleri zemin+3 olan projedeki konutların 256’sı 2+1 ve 184’ü ise 3+1 planında tasarlandı.
15 OCAK'TA SATIŞTA
İzmir Kınık Projesi dahilinde yer alan stok 34 adet 2+1 nitelikli konut Alt Gelir Grubu Şartlarında 15 Ocak – 29 Haziran 2018 tarihleri arsında Açık Satış yöntemi ile satışa sunulacak.
İZMİR'DEKİ EVLERİN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA'DA 443 KONUT SATIŞA ÇIKIYOR
Ankara Mamak Altıağaç Karaağaç 1. Etap'ta standart konut projesi kapsamında 443 konut, 29 Ocak – 9 Şubat 2018 tarihleri arasında, T. Halk Bankası A.Ş. tüm şubeleri aracılığıyla kuralı satışa sunulacak. Başvurular 29 Ocak'ta başlayacak. Projenin kura tarihi ise 20 Şubat 2018 olacak. Kurada kazananlar 26 Şubat ve 3 Mart arasında sözleşmelerini imzalayacak. Bu projeyle ilgili bilgi almak için tıklayınız
Peşinatları 9 bin ila 25 bin lira arasında değişen projede evler ortalama 100 ile 260 bin lira arasında fiyatlarla satılacak. 12 yıl vadeli ödeme seçeneklerinde ayda 545 lira ile bin 350 lira arasında taksit ödenecek.