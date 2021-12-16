Asgari ücret açıklaması sonrası 2022 emekli maaşları ne kadar oldu?

Milyonlarca emekli için nefesler tutuldu. Asgari ücretin 4.250 TL olmasının ardından emekliler de maaşlarını sorgulamaya başladı. Bu yılın ilk 6 ayında yani SSK ve Bağkur’lu emekliler yüzde 8.45 zam almıştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; enflasyon ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46’lık enflasyon rakamına ulaşıldı. 1.500 lira olan en düşük emekli maaş tutarına seyyanen zam yapılması ve üzerine enflasyon oranında zam yapılacağı bekleniyor. Peki emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİLERE YÜZDE 16 ZAM

Merkez Bankası beklenti anketine göre Aralık için enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde. Kabaca yüzde 3-5 arasında beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Bu beklentiye paralel 6 aylık enflasyonun da yüzde 16'ya kadar çıkacağı bekleniyor. Yani maaşlara bu oranda zam yansıtılacak. Bunlara ilave olarak emekli maaşında iyileştirme de öngörülüyor.

REKLAM

FOTOĞRAF 18 Günlerdir merakla beklenen asgari ücret açıklandı. Asgari ücretle birlikte yeni AGİ rakamları da belli oldu. Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi kişinin medeni haline göre değişiklik gösteriyor. Peki, AGİ kaç para, AGİ zammı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari Geçim İndirimi 2022 AGİ zammı evli, bekar, çocuklu hesaplama tablosu ve detaylar... 2022 AGİ KAÇ PARA OLDU?<br><br>Asgari ücret görüşmeleri sona erdi. Yeni asgari ücret net 4 bin 250 lira brüt ise 5 bin 4 lira olarak belirlendi. 2022 asgari ücret tutarının belirlenmesinden sonra gözler AGİ'ye çevrildi. Kim kaç para AGİ alacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi, değil mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve en düşük asgari ücret rakamı 4.250 liraya AGİ dahil olacak. Rakam; çalışan kişinin evli çocuksuz, evli çocuklu, bekar olup olmadığına göre değişkenlik gösterecek. İşte 2022 asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeni AGİ rakamları... Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ kaç TL?<br>Bekar çalışan 375 TL Evli eşi çalışmayan çocuksuz 450,36 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 506,65 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 562,95 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 638 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 675,54 TL Evli eşi çalışan ve çocuksuz 375 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 431,59 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 487,89 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 562,95 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 600,48 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 638,01 TL AGİ nasıl hesaplanır?<br><br>“A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı 12) x %15”<br><br>AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının;<br><br>İşçinin kendisi için %50<br><br>Çalışmayan eşi için %10<br><br>Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5<br><br>3. çocuk için %10<br><br>ve sonraki her çocuk için %5’idir.<br><br>Bu oranların toplamı %85'i geçemez.<br><br>Asgari ücret AGİ hesaplamaya misal verecek olursak, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. <br><br>AGİ hesap formülü; <br><br>Çocukların, 18 yaşını doldurmamış ya da eğitimini sürdüren 25 yaşını doldurmamış çocuklar olması gerektiğini de hatırlatalım. Bu yıl İşveren tarafı gelir vergisini kaldırdığı için oranlar değişiklik gösterebilir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir?<br>Açılımı ‘asgari geçim indirimi’ olan AGİ, çalışanlara, kendileri haricinde bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için verilen indirimdir. 16 yaşından itibaren sigortalı olarak çalışanların asgari geçimlerini sağlayacak miktarda para hesaplanır, bu miktar toplam gelirlerinden çıkarılıp vergiden muaf bırakılır. İşte bu AGİ'dir. Asgari Geçim İndirimi aylıktır.<br><br>Çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır.<br><br>Medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarlarda ödenir.<br><br>Asgari ücret arttıkça yıllık olarak AGİ de artar. AGİ kaç para oldu: İşte 2022 AGİ ücretleri Milyonlarca kişinin beklediği Asgari ücret zam oranının belli olmasıyla 2022 AGİ zammı da netleşti. Evli, bekar ve çocuk sayısına göre değişen AGİ'nin 2022 yılında ne kadar olacağı merak ediliyordu. Yeni rakamlar belli oldu. Peki 2022 AGİ kaç para oldu? Evli, bekar, çocuklu için 2022 AGİ (Asgari geçim indirimi) ne kadar, kaç TL oldu? AGİ hesaplama nasıl yapılır? İşte yeni rakamlar... BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 2022’nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir. Bugünkü hesaba göre de 2022’nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3 bin 030 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2 bin 724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2 bin 195 liraya yükselecek. 2021 yılında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 8.36, yılın ikinci yarısında ise yüzde 8.45 olmak üzere bu yıl toplam yüzde 16.81 zamlı almışlardı.

REKLAM

OYNAT 01:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak iş verenin de yükünü azaltıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladı.



'Asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken, işveren üzerindeki yükü azaltacağız.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretliden alınan gelir vergisi ile damga vergisinin kaldırıldığını belirtti.





Erdoğan, 'Önümüzdeki yıl başından itibaren asgari ücretliden alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz.' dedi.







BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

TABAN TUTARDA DA ARTIŞ

Geçen yıl SSK ve Bağkur emekli maaşının en düşüğü 1500 liraya sabitlenmişti. Şimdi bu taban tutarın 2 bin liraya artırılması üzerinde çalışmalar yapılıyor. Kamu çalışanlarına yönelik ek zammın emekliye de verilmesi planlanıyor. 2 bin lira taban puanı baz alınırsa, bu tutarın üzerine enflasyon zammı eklenecek.

OYNAT 01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen asgari ücreti açıkladı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştiriliyor.



Asgari ücret görüşmelerinde geçen hafta TİSK'in ev sahipliğinde yapılan üçüncü toplantıda net bir uzlaşma çıkmamıştı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 3 konuda mutabakata varıldığı belirtilmişti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak bugünkü toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladı.



Mevcut asgari ücret net 2 bin 825 lira



2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.



Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

EMEKLİYE MÜJDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz” demişti. Bu kapsamda seyyanen ya da oransal bir artış gündeme gelecek. Ocak ayına kadar bu çalışmaların detayları ortaya çıkacak. Bu zam enflasyon farkının üzerine eklenecek.

REKLAM