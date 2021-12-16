Asgari ücret açıklaması sonrası 2022 emekli maaşları ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği asgari ücret rakamlarını açıkladı. Milyonların merakla beklediği asgari ücret 4 bin 250 lira oldu. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret zammının açıklanmasının ardından emeklilerin ne kadar maaş alacağı da merak konusu oldu. Peki SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli için nefesler tutuldu. Asgari ücretin 4.250 TL olmasının ardından emekliler de maaşlarını sorgulamaya başladı. Bu yılın ilk 6 ayında yani SSK ve Bağkur’lu emekliler yüzde 8.45 zam almıştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; enflasyon ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46’lık enflasyon rakamına ulaşıldı. 1.500 lira olan en düşük emekli maaş tutarına seyyanen zam yapılması ve üzerine enflasyon oranında zam yapılacağı bekleniyor. Peki emekli maaş zammı ne kadar olacak?
EMEKLİLERE YÜZDE 16 ZAM
Merkez Bankası beklenti anketine göre Aralık için enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde. Kabaca yüzde 3-5 arasında beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Bu beklentiye paralel 6 aylık enflasyonun da yüzde 16'ya kadar çıkacağı bekleniyor. Yani maaşlara bu oranda zam yansıtılacak. Bunlara ilave olarak emekli maaşında iyileştirme de öngörülüyor.
TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 2022’nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir. Bugünkü hesaba göre de 2022’nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3 bin 030 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2 bin 724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2 bin 195 liraya yükselecek. 2021 yılında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 8.36, yılın ikinci yarısında ise yüzde 8.45 olmak üzere bu yıl toplam yüzde 16.81 zamlı almışlardı.
Geçen yıl SSK ve Bağkur emekli maaşının en düşüğü 1500 liraya sabitlenmişti. Şimdi bu taban tutarın 2 bin liraya artırılması üzerinde çalışmalar yapılıyor. Kamu çalışanlarına yönelik ek zammın emekliye de verilmesi planlanıyor. 2 bin lira taban puanı baz alınırsa, bu tutarın üzerine enflasyon zammı eklenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz” demişti. Bu kapsamda seyyanen ya da oransal bir artış gündeme gelecek. Ocak ayına kadar bu çalışmaların detayları ortaya çıkacak. Bu zam enflasyon farkının üzerine eklenecek.