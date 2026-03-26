Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Fransız enerji şirketi TotalEnergies'ten Orta Doğu kararı: Bin 300 çalışanını tahliye etti

20:5226/03/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fransız enerji şirketi TotalEnergies, ABD ve İsrail'in İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu’daki çeşitli ülkelerden yaklaşık bin 300 çalışanını tahliye etti. Şirketin CEO’su Patrick Pouyanne, tahliyelerin BAE, Katar, Suudi Arabistan ve Irak’tan yapıldığını, faaliyetlerin sürmesi için bölgede sınırlı sayıda personelin kaldığını açıkladı.

İsrail ve ABD’nin İran’a karşı başlattığı saldırılar devam ederken, uluslararası şirketler bölge ülkelerinden çalışanlarını geri çekiyor. Fransız enerji devi TotalEnergies, İsrail ve ABD’nin İran’a karşı başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu’nun çeşitli bölgelerinden yaklaşık bin 300 çalışanını tahliye etti.

TotalEnergies Genel Müdürü Patrick Pouyanne, söz konusu çalışanların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Suudi Arabistan ve Irak’tan tahliye edildiğini belirtti. Pouyanne, temel faaliyetlerin sürdürülmesi için sadece sınırlı sayıda yerel çalışan ve yüklenicinin bölgede kaldığını ifade etti.


#Fransa
#enerji
#TotalEnergies
#Orta Doğu
#çalışan
#tahliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıtta son durum: LPG, Benzin ve Motorine indirim geldi mi? 26 Mart güncel akaryakıt fiyatları