Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Tüketici güven endeksi mayısta arttı

Tüketici güven endeksi mayısta arttı

10:2320/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 1,1 artışla 84,8 oldu.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, nisanda 83,9 iken bu ay yüzde 1,1 artışla 84,8 olarak kayıtlara geçti.


Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi mayısta değişim göstermeyerek 69,1 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi nisanda 84,3 iken bu ay yüzde 1,2 artış kaydederek 85,3'e yükseldi.

Geçen ay 82,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0,7 düşüşle mayısta 82,2 olarak hesaplandı.


Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise nisanda 99,3 iken bu ay yüzde 3,3 artışla 102,5'e çıktı.




#mayıs
#TÜİK
#Tüketici güven endeksi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 daire fırsatı geldi: Başvurular başladı, 150 adet üzeri daire satışa sunulacak