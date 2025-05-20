Sukkar Şeker’den 400 milyon TL’lik ikinci sukuk ihracı

Türkiye’nin önde gelen pancar şekeri üreticilerinden Sukkar Şeker, alternatif finansman kaynaklarını çeşitlendirme vizyonu doğrultusunda ikinci sukuk ihracını da başarıyla tamamladı. Şirket, Kuveyt Türk Yatırım aracılığıyla 13 Mayıs 2025 tarihinde 400 milyon TL tutarındaki ikinci kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirdi. 3 ay vadeli ve katılım finans ilkelerine tamamen uygun olarak yapılandırılan ihraç, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

Geçtiğimiz aylarda ilk kez 300 milyon TL’lik sukuk ihraç eden Sukkar Şeker, böylece toplamda 700 milyon TL’lik yeni kaynakla, üretim ve tedarik zincirini daha güçlü bir yapıya kavuşturma hedefinde önemli bir mesafe kaydetti.

Sukkar Şeker Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Demir.

'Tarımda sürdürülebilirliğin yolu, güçlü üretim ve istikrarlı finansmandan geçiyor'

Sukkar Şeker Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Demir, yeni ihraçla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İlk sukuk ihracımıza gösterilen yüksek ilgi, finansal yapımızın gücünü ve yatırımcı güvenini ortaya koydu. İkinci sukuk ihracımızla birlikte bu güveni kalıcı hale getirerek, üretim altyapımızı daha da sağlamlaştırıyoruz. Sukkar’a olan yoğun ilgi, hazırlıklarına başladığımız halka arz sürecini de bir an önce bitirip borsaya açma fikrimizi güçlendirdi. Tarımda sürdürülebilirliğin yolu, güçlü üretim ve istikrarlı finansmandan geçiyor. Biz de bu anlayışla, modernizasyon yatırımlarımıza ve çiftçimize sunduğumuz desteklere devam edeceğiz.”





“Sukkar Şeker olarak üreticilerimizin emeğini her zaman ön planda tutuyor, tarıma dayalı sanayinin geleceğini inşa ederken finansal disiplin ve şeffaflık ilkelerinden taviz vermiyoruz. Yerli üretimi destekleyen, çiftçiyle birlikte büyüyen bir şirket olma vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.”













Sukkar Şeker, Erzurum ve Erzincan’daki iki fabrikasında yaptığı yatırımlarla toplam pancar işleme kapasitesini 6.500 tona çıkarırken, yaklaşık 4.000 çiftçiyle birlikte yılda 650 bin ton şeker pancarı üretimi gerçekleştiriyor. Şirketin 2024 yılında üreticilere ödediği pancar bedeli ise 1 milyar 617 milyon TL olarak gerçekleşti.

Katılım finans piyasasının öncülerinden Kuveyt Türk Yatırım’ın desteğiyle gerçekleştirilen sukuk ihracı, hem sermaye piyasalarına erişimi kolaylaştırıyor hem de reel sektöre uzun vadeli kaynak sağlıyor.

Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Selman Ortaköy.

'İki katı talep toplayarak başarıyla tamamladık'

Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Selman Ortaköy, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelerde bulundu:

“Sermaye piyasalarındaki yetkinliğimiz ve yatırımcılara olan erişim gücümüz sayesinde bu önemli işlemi iki katı talep toplayarak başarıyla tamamladık. Sukkar Şeker’in kira sertifikası ihracı, aracı kurum olarak sunduğumuz değer odaklı finansal çözümlerin ve danışmanlık hizmetlerimizin somut bir göstergesidir. Sukkar Şeker A.Ş.’nin kira sertifikası ihracı hem Şirket’in güçlü finansal yapısının hem de sektör potansiyelinin bir göstergesidir. Kuveyt Türk Yatırım olarak, önümüzdeki dönemde de reel sektör şirketlerinin kurumsal finansman stratejilerine katkı sunma ve sermaye piyasalarının derinleşmesine destek olma hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.





Kuveyt Türk Yatırım, bu işlemde hem stratejik danışmanlık hem de piyasa aracılığı fonksiyonlarını üstlenmiş; ihraç sürecinin tüm aşamalarını titizlikle yürüterek yatırımcılara ve fon kullanıcısı Şirket’e güvenilir bir finansal çözüm ortağı olarak katkı sağlamıştır. Bu başarılı kira sertifikası ihracı, şirketlerin alternatif finansman kaynaklarına erişiminde sermaye piyasalarının önemini bir kez daha ortaya koymuştur.”



