Sukkar Şeker'dan önemli adım: 300 milyon TL sukuk ihracı gerçekleştirdi

Dönemin Başbakanı merhum Adnan Menderes tarafından 1956 yılında hizmete açılan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları, Sukkar Şeker çatısı altında yapılan modernizasyon yatırımlarıyla üretim kapasitelerini artırdı. Son 5 yılda gerçekleştirilen 350 milyon TL’lik yatırımla fabrikaların toplam işleme kapasitesi 6 bin 500 tona çıkarıldı. Erzincan fabrikasının kapasitesi bin 800 tondan 2 bin 200 tona, Erzurum fabrikasının kapasitesi ise 3 bin 200 tondan 4 bin 300 tona yükseltildi.

Türkiye'nin şeker ihtiyacına önemli bir katkı sunan Sukkar Şeker, yaklaşık 4 bin çiftçiyle birlikte 130 bin dönüm tarlada pancar ekimi gerçekleştirerek yıllık 650 bin ton şekerpancarı hasadı yapıyor. Şirket, bin 500 dönüm arazi ve 116 dönüm kapalı alanda 2024 yılında 91 bin ton kristal şeker üretimi gerçekleştirdi. Aynı zamanda, büyük bölümü fabrika bölgelerinden olmak üzere daimi 400 geçici 600 olmak üzere toplamda bin kişiye istihdam sağlıyor.

Sukkar Şeker, elde edilen fonu tedarik süreçlerini güçlendirmek ve revizyon yatırımlarını tamamlamak için kullanacak. Tamamen katılım finans ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilen sukuk ihracı, şirketin alternatif finansman kaynaklarını çeşitlendirme ve finansal sürekliliğini sağlama vizyonunu destekliyor.

Sukkar Şeker Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Demir, “Şirket olarak finansal enstrümanlarımızı çeşitlendirerek büyümemizi sürdürüyoruz. Yatırımcılarımızın sukuk ihracımıza gösterdiği yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Sektörümüzde farklı finansman modeller geliştirmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu. Sukkar Şeker, sukuk ihracıyla birlikte şeker sanayisinde öncülük ederken, yerli üretimi desteklemeye ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını güçlendirmeye de devam edecek." dedi.

“Sukuk proje bazlı fon ihtiyaçlarını karşılamada kritik bir rol oynuyor”

Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Selman Ortaköy ise konuyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’nin katılım esaslı ilk ve tek yatırım şirketi olan Kuveyt Türk Yatırım, kira sertifikası (sukuk) ihraçlarındaki öncülüğünü sürdürerek sektöre yön vermeye devam ediyor. Şirketimiz, Albayrak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Sukkar Şeker Üretim A.Ş.’nin ilk sukuk ihracını başarıyla gerçekleştirerek kurumsal finansman alanındaki güçlü iş ortaklığını bir kez daha ortaya koydu."

Günlük 4 bin 500 ton pancar işleme kapasitesine sahip olan ve modern tarım uygulamalarıyla sürdürülebilir üretim gerçekleştiren Sukkar Şeker Üretim A.Ş., Kuveyt Türk Yatırım aracılığıyla 300 milyon TL tutarında ilk kira sertifikası ihracını tamamladı.

Katılım finans kurallarına uygunluğu, ikincil piyasalarda işlem görebilme özelliği ve likiditesiyle öne çıkan sukuk, özellikle kamu ve özel sektörün proje bazlı fon ihtiyaçlarını karşılamada kritik bir rol oynuyor. Bu alanda Türkiye’de öncü konumda bulunan Kuveyt Türk Yatırım, VKŞ aracılığıyla gerçekleştirdiği ihraçlarla hem kurumların sermaye piyasalarına erişimini kolaylaştırıyor hem de sektördeki liderliğini sürdürüyor.







