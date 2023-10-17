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Ekonomi

Sukkar Şeker üretimde 77 bin ton hedefi tutturdu: Yeni hedef 84 bin ton

2018 yılından bu yana Albayrak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Sukkar Şeker, yeni üretim dönemi için hazırlıklarını tamamladı. Sukkar Şeker, 120 bin dönüm tarla ve günlük 6 bin 400 ton pancar işleme kapasitesiyle yerli ve milli üretime katkı sunuyor. Sukkar Şeker, 2023-2024 sezonunda toplamda 84 bin ton kristal şeker üretmeyi hedefliyor.

11:38 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Sukkar Şeker 2023-2024 üretim sezonu için toplamda 560 bin ton şeker pancarı taahhüttü alarak 84 bin ton kristal şeker üretmeyi hedefliyor.

Sukkar Şeker 2023-2024 üretim sezonu için toplamda 560 bin ton şeker pancarı taahhüttü alarak 84 bin ton kristal şeker üretmeyi hedefliyor.

Sukkar Şeker, 120 bin dönüm tarla ve günlük 6 bin 400 ton pancar işleme kapasitesiyle yerli ve milli üretime katkı sunuyor. Yeni döneme de güçlü bir başlangıç yapan
Sukkar Şeker 2023-2024 üretim sezonu için toplamda 560 bin ton şeker pancarı taahhüttü alarak 84 bin ton kristal şeker üretmeyi hedefliyor.

"Her geçen gün hedeflerimizi ileriye taşıyoruz"

2022-2023 sezonunda 77 ton şeker üretimi yaparak hedefine ulaşan Sukkar Şeker, bölgedeki tarım faaliyetlerinin ivmesini her geçen gün yükseltiyor. Bölge çiftçisinin de günden güne daha fazla katkı sunduğu ve ihtiyacı olan ham maddeye ulaşma kapasitesini arttıran şirket, bu yıl yaklaşık 3 bin çiftçi ile birlikte çalışarak üretim hedefini arttırdı.

Yeni sezon üretiminden memnuniyetini vurgulayan Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu,
"Şeker pancarı taşımasına başlamış durumdayız. 108 bin dekar alanda pancar sökümü sürüyor. 2022-2023 üretim yılında 77 bin ton kristal şeker üretimi yaparak hedefimizi tutturduk. Bu yıl için 3 bine yakın çiftçimizden 560 bin ton şeker pancarı taahhüdü alarak hasada başladık. Yeni hedefimiz 84 bin ton kristal şeker üretmek. İnanıyorum ki geçen yıl olduğu gibi bu yılda hedefimize ulaşacağız"
dedi.

Yeni üretim sezonu kampanya açılışı gerçekleşti

Çiftçinin bölgedeki en büyük destekçisi olan Sukkar Şeker hasat heyecanına kampanya dönemi açılışıyla başladı. İlk ürünlerini teslim etme heyecanı yaşayan bölge çiftçisi ve bu heyecana ortak olan Sukkar Şeker Yönetimi yeni hedefleri için birlik ve beraberliklerini de vurguladı.

Kampanya dönemi açılışında konuşan
Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu, 84 bin ton kristal şeker üretimine ek olarak aralık ayı sonunda 150 bin ton sıkılmış pancar posası (küspe) 20 bin ton melas ve 18 bin ton kuyruk gibi yan ürün üretimlerinin de yapılacağını açıkladı.
Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu,
"Sukkar Şeker Üretim A.Ş olarak her yıl olduğu gibi bu yılda hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarına başladık" diye konuştu.
#Sukkar
#Necati Karavaizoğlu
#Albayrak Grubu
44 dakika önce
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