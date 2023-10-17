Sukkar Şeker üretimde 77 bin ton hedefi tutturdu: Yeni hedef 84 bin ton

Topluma fayda sağlamayı en temel şirket misyonlarından biri haline getiren Sukkar Şeker, Great Place To Work ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin analizleriyle Türkiye’nin sosyal sorumluluk alanında en iyi işverenlerinden biri oldu. Bu alandaki faaliyetlerin önemini vurgulayan Sukkar Şeker Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu “11 ilimizde yaşanan bu büyük afette, Sukkar olarak tüm imkânlarımızla yardım çalışmaları düzenledik. Amacımız, bir nebze olsun depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve acılarını paylaşmaktı. Bu ödülü almamıza vesile olan başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.