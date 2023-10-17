Sukkar Şeker üretimde 77 bin ton hedefi tutturdu: Yeni hedef 84 bin ton

Sukkar Şeker 2023-2024 üretim sezonu için toplamda 560 bin ton şeker pancarı taahhüttü alarak 84 bin ton kristal şeker üretmeyi hedefliyor.
"Her geçen gün hedeflerimizi ileriye taşıyoruz"
2022-2023 sezonunda 77 ton şeker üretimi yaparak hedefine ulaşan Sukkar Şeker, bölgedeki tarım faaliyetlerinin ivmesini her geçen gün yükseltiyor. Bölge çiftçisinin de günden güne daha fazla katkı sunduğu ve ihtiyacı olan ham maddeye ulaşma kapasitesini arttıran şirket, bu yıl yaklaşık 3 bin çiftçi ile birlikte çalışarak üretim hedefini arttırdı.
Yeni üretim sezonu kampanya açılışı gerçekleşti
Çiftçinin bölgedeki en büyük destekçisi olan Sukkar Şeker hasat heyecanına kampanya dönemi açılışıyla başladı. İlk ürünlerini teslim etme heyecanı yaşayan bölge çiftçisi ve bu heyecana ortak olan Sukkar Şeker Yönetimi yeni hedefleri için birlik ve beraberliklerini de vurguladı.