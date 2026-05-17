Emeklilerin ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor

08:5217/05/2026, Pazar
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak.

18 milyona yakın emekli ve hak sahibini ilgilendiren emekli bayram ikramiyesinde ödeme süreci için geri sayım başladı. 4 bin liralık tutar bugün hesaplara yatırılmaya başlanacak.

SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Buna göre aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak.

Aylıklarını 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.

BAĞ-KUR ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

BAĞ-KUR emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Aylık alma günü 25-26 Mayıs olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlara da 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak.

Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.  

