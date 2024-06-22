7 yılda 1 milyondan fazla kişi gezdi: Yüzbinlerce kişi 80 milyon yıllık lav sütunlarını görmek için akın ediyor

7 yılda 1 milyon kişi gezdi

Güzelcehisar lav sütunlarını geçen yıl 650 bin kişi, 7 yılda ise yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti. Lav sütunları, manzarasıyla gelin ve damatların fotoğraf çektirmek için uğrak yeri haline geldi. Özellikle lav sütunları 2 yıl önce kruvaziyer turizminin başladığı Amasra ilçesine gelen Rus turistlerin de ilgisini çekiyor. Ailesiyle lav sütunlarını görmeye Ankara'dan gelen İsmail Yener, “Buraya ilk kez geliyorum, iş yerindeki bir arkadaşım tavsiye etti. Biz de ailece günübirlik geldik. Hava çok güzel, burası hakikaten görülmesi gereken bir yer özellikle bu volkanik oluşumların görselliği ve denizle birleşimi çok güzel, herkese tavsiye ederim” dedi.