Akın akın geliyorlar: Üç haftada 159 bin araç giriş yaptı

Yolculuğunun çok güzel geçtiğini aktaran Karakoç, "Türkiye'de geldiğimde çok heyecan duyuyorum. Dalgalanan Türk bayrağını görmek insana gurur ve heyecan veriyor. Biz çok mutlu oluyoruz buraya gelirken. Hayali bile çok güzel, kaldı ki şu an buradayız. Tarif edilemez duygular içerisindeyiz. Tatilde nişanlımla evleneceğiz Allah nasip ederse. Evlenmeye geldik. Onun heyecanı ve tatlı stresi de var üzerimizde. Manavgat'ta aile arasında küçük bir kutlama yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



