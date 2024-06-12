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Aksaray'da feci kaza: AK Parti ilçe gençlik kolları başkanı öldü 3 kişi ağır yaralı

08:28 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:59 - 12/06/2024 Çarşamba
DHA

Aksaray'da, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Selime beldesi yakınlarında meydana geldi.

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Okan Yalçın yönetimindeki 68 KA 151 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Resul Kayabaşı'nın (32) kullandığı 68 ABM 823 plakalı otomobille çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, şarampole devrildi.

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Kazada hurda yığınına dönen hafif ticari aracın sürücüsü Okan Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki Enes Abay (22) ve diğer sürücü Resul Kayabaşı ile yanındaki Emre Demircan (33) yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 

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Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

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Yaralıların, durumlarının ağır olduğu belirtildi.

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 Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Aksaray
#AK Parti
#Trafik Kazası
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