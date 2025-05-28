Altın damlayan ağaç: Her bir ağaç 20 bin TL kazanç getiriyor, Muğla'da zamanı geldi

Dünyada en fazla sakız üretiminin Sakız Adası'nda yapıldığını ve o bölge için çok büyük bir ekonomik gelir olduğunu belirten Baydar, "10 yıl önce bütün ilçelerimizde küçüklü ve büyüklü olmak üzere 100 dekarın üzerinde kapama kurulu sakız ağacı bahçeleri kurduk. Türkiye'de en fazla ağaca sahip olan, en fazla üretimi de gerçekleştirme durumunda olan il konumundayız. Önümüzdeki yıllarda üretimi artırmak istiyoruz ve potansiyelimiz var." dedi.







