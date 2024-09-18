Arı kovanından yeşil bal çıktı: Görenler bakmaya doyamadı

Yeşil bala bakmaya doyamadı

İlk gördüğümde öyle güzel bir yeşil renk vardı ki insan bakmaya bile kıyamıyordu. Deve dikeni diye adlandırılan çiçeklerin bol olduğu zaman bal yeşil olmuş. Yağmur da çok yağınca bizim ballar yeşillenmiş. Ballarımız organiktir. Arıya beslenmesi için şeker bile vermiyorum" diye konuştu.