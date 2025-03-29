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Baharın müjdecisi: Kardelen ve çiğdemler doğayı süsledi

Baharın müjdecisi: Kardelen ve çiğdemler doğayı süsledi

15:1829/03/2025, Cumartesi
AA
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "baharın müjdecisi" olarak adlandırılan kardelen ve çiğdemler çiçek açtı. Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden kışın uzun ve çetin geçtiği 2 bin 200 rakımlı ilçede, hava sıcaklığının artmasıyla karlar erimeye başladı. Çamaşır dere ormanlık alanı, hançerli düzü ve Keklik Vadisi'nde baharı müjdeleyen mor kardelen ve çiğdemler çiçek açtı. Her mevsim farklı güzelliğe bürünen ilçede ormanlık ve çayırlık alanlarda açan rengarenk çiçekler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Öte yandan, eriyen kar suları çayırlarda göletler oluştururken, buraya gelen angıt ve yeşilbaşlı ördeklerin yüzerek beslenmeye çalıştığı görüldü. Amatör fotoğrafçı Şenay Vanlı, AA muhabirine, karların erimeye başlamasıyla doğanın canlandığını belirterek, "Arkadaşlarla kardelen ve çiğdem çiçeklerinin fotoğrafını çekmeye başladık. Ormanda yürürken bir taraf ilkbahar, bir taraf kış, çok güzel manzaralar görüyorsunuz." diye konuştu.

#Kars
#Sarıkamış
#Kardelen
#Çiğdem

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