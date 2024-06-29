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Baraj suyu tahliye edilince ortaya çıktı: Duyan bölgeye akın etti

14:33 - 29/06/2024 Cumartesi
AA

Kars'ta yapılan baraj suyunun tahliye edilmesiyle yıllar önce sular altında kalan Boğazköy'deki yerleşim yerleri yeniden gün yüzüne çıktı. Duyan bölgeye akın etti. Fotoğrafçıların da uğrak yeri oldu.

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Kars'ta baraj suyunun tahliye edilmesiyle yıllar önce su altında kalan Boğazköy'deki yerleşim yerleri yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı.

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Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi, civardaki içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen "Göl Su Projesi" kapsamında 2018'de yapılan Kars Barajı'nın suyu kısmen tahliye edildi.

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Büyük kısmı boşaltılan barajın altındaki eski Boğazköy'deki yerleşim yerleri ile okul binası ve cami gün yüzüne çıktı.

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Bazı vatandaşlar bu durumu fırsat bilerek bölgeyi ziyaret etti.

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Göçmen kuşların yaşam alanı haline gelen baraj, kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıların da uğrak yeri oldu.

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#Boğazköy Barajı
#Kars
#kazı
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