Bayrama sayılı günler kala kurban pazarları hareketlendi: Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Arife günü de pazar kurulacak





Karakaya son bir aylık süreçte her hafta Pazar günü kurulan pazarın, kurbanlık alımını son güne bırakanlar için Arife Günü de akşam saatlere kadar hizmet vereceğini de duyurdu.





Hemen her köşesinde kurban alımı için yapılan sıkı pazarlıklardan bazıları anlaşma ile sonuçlanırken bazılarında ise anlaşma sağlanamadı.