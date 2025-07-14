'Bin pişman ettiren' hırsızlık olayında sahibinden habersiz samanları kamyonete yüklediler hepsi küle döndü: Sahibi 'Allah'ın işi samanları çalmalarına izin vermedi' dedi

Hiçbir şeyden haberleri olmadığını belirten tarla sahibi A.K., "Tarla benim ama araç benim değil. Gelmişler saman paketlerini yüklemişler, araba yanmış, samanlar yanmış ama bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Bizim haberimiz yokken gelmişler paketleri yüklemişler giderlerken araç yanmış paketler yanmış. Allah'ın işi işte samanların çalınmasına izin vermedi. Suçluğu bizlere gösterdi" dedi.







