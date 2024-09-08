Bozkırın ortasındaki vaha: Tarihi tren istasyonu görenleri mest ediyor

Kars'ın Selim ilçesinde bundan tam 56 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda çalışan işçiler tarafından ağaçlandırılan ve yöre halkı arasında ‘bozkırın ortasındaki vaha' olarak bilinen Benliahmet Tren İstasyonu sonbaharda görenleri mest ediyor.