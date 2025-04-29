"Su getirin, çocuklara içirelim doktor olsunlar"





Köyün tarihinin çok eskiye dayandığını ifade eden Şinasi Kumru, "Doktorlarımız ile meşhur bir köyüz. 130 tane doktorumuz var. Her sene 1-2 tane öğrencimiz Tıp Fakültesi kazanıyor. Yaklaşık 350 nüfusumuz var. Bizim köyden su istiyorlar. Gittiğim kurumlarda ‘Su getirin, çocuklara içirelim doktor olsunlar' diyorlar. Herkeste öyle bir söylenti var. Bizim aileden de kardeşim doktor. Her aileden 1 veya 2 tane doktor var. Şu anda 4-5 tane Tıp Fakültesi öğrencimiz var. Profesör ve Doçent seviyesinde doktorlarımız da var. Köyün bu özelliğini duyanlar şaşırıyorlar. Birbirlerinden özenti oluyor. ‘Bu köyün suyunu içen doktor oluyor' diyorlar. Gelip burada su içiyorlar, ellerini ve yüzlerini yıkıyorlar" dedi.