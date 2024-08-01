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Plan yapacaklar dikkat: Meteoroloji bölge bölge uyardı

Pınar Görgü
09:47 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:48 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımlandı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarına sağanak uyarısı geldi. Marmara ve Kuzey Ege'de poyraz etkili olacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının artacağı ve hafta sonu ülkemizin büyük bölümünde mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İşte, bölge bölge hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre, Yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu,


Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,


Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklığı: Mevsim normalleri civarında seyredecek.


Rüzgar: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. 

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31


İzmir: Az bulutlu ve açık 36

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Adana: Az bulutlu ve açık 38


Antalya: Az bulutlu ve açık 37


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

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Hafta boyunca hava nasıl olacak?


Hava sıcaklıklarının artacağı ve hafta sonu ülkemizin büyük bölümünde mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

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Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 27


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

#Hava durumu
#sağanak
#Meteoroloji
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