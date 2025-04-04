Definecilerin talan etti: Asırlık kilise harabeye döndü

"Bir şey bulup da ihya olanı duymadık"





Mancılık köyünde doğup büyüyen Yılmaz Balta ise, "Bu kilise eskiden çok güzeldi. Çocukken biz içerisinde oynardık. Defineciler çok fazla deforme ettiler. Adamlar gelip taşı kırıyor. Taşın içinde de hiçbir şey yok aslında ama kulaktan dolma bilgilerle insanlar geliyorlar. Biz burada bir şey bulup da ihya olanı duymadık. Yetkililerin bir an önce el atmasını istiyoruz. Hem köyümüz hem de Sivas için restore edilerek turizme kazandırılmış olur" diye konuştu.