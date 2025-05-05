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Dolu yağışı Kars'ı beyaza bürüdü

Dolu yağışı Kars'ı beyaza bürüdü

15:085/05/2025, Pazartesi
IHA
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Kars'ta aniden bastıran dolu yağışı, hayatı kısa süreli de olsa olumsuz etkiledi. Kent merkezine bağlı Bozkale, Güdeli ve Söğütlü köylerinde etkili olan dolu, yağmurun ardından kısa sürede tarım arazilerini ve çevreyi beyaza bürüdü.

Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yoğunluğuna rağmen tanelerinin küçük olması nedeniyle tarım arazilerinde ciddi bir zarara yol açmadı. 

Ancak arazilerin ve köy yollarının beyaza bürünmesi, Karslılara henüz geride bırakılan kış mevsimini yeniden hatırlattı.

Bölgede dolunun ardından hava yeniden normale dönerken, vatandaşlar kısa süreli sürpriz yağışın etkisinden görsel olarak etkilendiklerini ifade etti.

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