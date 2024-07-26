Dünyanın en zehirli örümceklerinden 'loplu örümcek' Aksaray'da görüldü

"Ağaçlar arasında büyük bir ağ dikkatimizi çekti"





Örümceği gören Kerem İz (32), "Buradaki bankta arkadaşlarla oturuyorduk. Ağaçlar arasında büyük bir ağ dikkatimizi çekti. Arkadaşlarla baktık ve değişik türde bir örümcek, bunu ömrü hayatımızda hiç görmedik. Kocaman bir örümcek vardı. İnternetten de araştırdık. Bu tür örümcek Türkiye'de fazla rastlanan bir tür değilmiş, Afrika'da olan bir türmüş. Epey de zehirli bir örümcekmiş. Dünyanın en zehirli örümceklerinden bir tanesiymiş. Bu yaşıma geldim hiç daha böyle bir örümcek türü görmedim. Şaşırdık ve tedirginiz. Birkaç tane yavruları var. Onlar da ağ yapmışlar. Ağları birer metre mesafeyle yapılmış. Daha çok bizi örümceğin büyüklüğü etkiledi. O yüzden araştırdık. Zehirli olduğunu da öğrenince bizi epey tedirgin etti. Burada da çoğalıyor, birçok yere de yavru yapmış. Bunların bir kaç tanesini görüp gözlemledik. Bazısı ufak bazısı büyük. Bunlar da bizi tedirgin etti" dedi.