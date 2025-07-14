Edirne'de korkutan yangın: Trafiğe kapatılan Edirne-Havsa kara yolu ulaşıma açıldı

‘KESİNLİKLE ANIZLARI YAKMAYALIM'





Vatandaşları anız yakmamaları yönünde de uyaran Yunus Sezer, "İlimizde özellikle buğdaylar ve arpalar biçildi. Şu anda herkes anızı sürmek için böyle bir yoğun bir çalışma ve çaba içerisinde. Dün de Keşan, Mahmutköy'de bir yangın söz konusuydu ve ucuz atlattığımız bir yangın. Oradaki şüphelendiğimiz konu da anız yangınından çıktığı konusunda. Daha netleştirmedik, adli tahkikat sürüyor onunla ilgili olarak. Fakat şunu bilsin üreticilerimiz, şu anda nem oranının en düşük olduğu ve sıcaklıkların zirve yaptığı bir dönemde her kıvılcım bir ormanı yakar...