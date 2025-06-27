Edirne'de tarım arazilerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kara, bayrağın etrafını saran alevleri görünce kayıtsız kalamadığını belirterek, "Türk bayrağı bizim onurumuzdur. Biz zaten bu bayrak için yaşıyoruz. Alevlerin arasına girmem hiç önemli değil bayrak şerefimizdir. Onun orada yanmasına gönlüm el vermedi. Yoldan geçerken gördüm, alevlerin içinde bayrağımızın yanmasına müsaade etmek istemedim" dedi.