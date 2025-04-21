En fazla 1 ay yaşayabiliyor: Binlerce kişi görmek için geliyor

'LÜTFEN TERS LALELERİ KOPARMAYIN'





Ters lalelerin sadece yüksek kesimlerde yetiştiğini söyleyen Aydınlık köyünden Kenan Ökten, "İlkbaharda genelde nisanın sonlarıyla, mayısın ilk 15 günü arasında burada çevre illerden çok sayıda ziyaretçi alıyoruz. Bir sürü insan her yıl buraya ziyarete geliyor. Gelen ziyaretçilerden çok önemli bir istirhamımız var; lütfen buradaki ters laleleri koparmayın. Çünkü bu ters lalelerin yetişme alanları sadece dağların yüksek kesimleri. 1500 rakım üstü ve iklimin uygun olması lazım. Eğer buradan koparıp, eve götürüp bahçede ekeyim, orada göreyim derlerse bile orada yetişme şansı yok. Ters laleler açıldığı zaman etrafa çok güzel bir koku yayıyor. Çok güzel bir doğa manzarası yayıyor. İnsanlar, buraya sırf o doğal güzelliği görmek için geliyorlar. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Endemik bir bitkimizdir. Ters lalelerin ömrü en fazla 1 aydır" diye konuştu.