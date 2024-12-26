Eskimo usulü balık avı: Ağlardan balıklar fışkırdı

Tuttuğu balıkları köylerde ve Arpaçay ilçe merkezinde kilosu 50 TL'den satacağını söyleyen Atanur Dursun, "Sezonun Eskimo usulü ilk avını gerçekleştirdik. 2 gün önce göle attığımız ağları oldukça bereketli bir şekilde çektik. Yaklaşık 40 yıldır bu gölde balık avlıyorum. Bu yıl sezon bir ay geç başladı ama oldukça bereketli bir yol alacağa benziyor" dedi.