Faydaları saymakla bitmiyor: Sivas'tan İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Almanya'ya bile gönderiliyor

"Sivaslılar yemliğe hasret kaldı"





Sivas'tan başka şehirlere göç eden vatandaşların yemlik otuna büyük özlem duyduğunu ifade eden Ethem Yıldız, "Yemlik otu üzerine su serpilerek veya lavaş ekmek arasına konularak tüketiliyor. Bağırsak sağlığına ve tansiyona oldukça iyi gelen bir ot çeşididir. Ancak her gıdada olduğu gibi bunun da fazla tüketilmesi doğru değildir. Sabah aç karna 100-150 gram kadar tüketildiğinde bağırsakları temizleme özelliği bulunuyor. Bize telefon açıp, yemlik ve diğer Sivas'a özgü otların tezgâha gelip gelmediğini soruyorlar. İstanbul, İzmir ve Almanya gibi yerlerde yaşayan Sivaslı vatandaşlara buradan gönderim sağlıyoruz. Almanya gibi uzak yerlere gönderirken genelde dondurup yolluyorum. Uçak ile götürmek isteyen vatandaşlar olduğu zaman dondurmaya gerek kalmıyor. Sivas'ın insanı pazarda yemliği gördüğünde çok seviniyorlar" dedi.