Görüntüler Yozgat'tan: Bu kuzuyu gören hayrete düştü

50 yıldır hayvancılıkla uğraştığını ve böyle bir olayın ilk kez başlarına geldiğini söyleyen Yalçın, “Bugün sabah koyunum üç bacaklı kuzuladı. Bu durum bilinmedik aşılardan dolayı oluyor. Aşıları getiriyorlar milletin hayvanına vuruyorlar, sonra da hayvanlar sakat doğuyor. Bizim Yozgat deneme tahtası gibi, bilinmedik aşıları getiriyorlar, vuruyorlar gidiyorlar. Sonra da kiminin buzağısı ölüyor, kiminin de kuzusu böyle sakat oluyor...