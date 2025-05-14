Her yer beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Besicilerden Yavuz Selim Ay, aniden kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, "Bugün 14 Mayıs, hayvanlarımızı otlatmaya bıraktık. Yoğun kar yağışı sebebiyle köye geri getirmek zorunda kaldık. Bu mevsimde görülmemiş bir şey, kar yağışı devam ediyor." dedi.