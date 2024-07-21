İnsan boyunu geçen Malaklı köpeği iri cüssesiyle nam salıyor

İri cüssesi ile Anadolu Aslanı olarak bilinen Aksaray'ın Malaklı köpeği bir insan boyunu geçiyor. Ülke genelinde çobanların dostu olan Malaklı köpeği yetiştiği Aksaray'dan Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
İri cüssesiyle Anadolu Aslanı olarak bilinen Aksaray'ın Malaklı köpeği, bir insan boyunu aşabiliyor.
Ülke genelinde çobanların dostu olan bu köpekler, yetiştirildikleri Aksaray'dan Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Böğet köyünde Malaklı köpek yetiştiriciliği yapan Naim Dağlı, yılda 130 yavru yetiştiriyor. Çiftliğinde 25 damızlık köpeği bulunan Dağlı, Türkiye'nin dört bir yanına Aksaray Malaklısı gönderiyor.
Anadolu Aslanı olarak bilinen Aksaray Malaklısı, iki ayak üzerinde durduğunda insan boyunu geçiyor. Çocukluğundan beri köpeklerle iç içe olan Dağlı, bu ilgisini ticarete dönüştürdü.
Her eve bir Aksaray Malaklısı gerektiğini belirten Naim Dağlı, "Aksaray Malaklı köpeği yetiştirmek ve satmak için bir çiftlik kurdum. Her eve bir Malaklı şart, çünkü sadık, güçlü ve kurtçul bir hayvan.
Aksaray'ın gururu olan Anadolu Aslanı Malakların kökeni çok eskiye dayanıyor. Çobanların özellikle tercih ettiği bir köpek türü. Kangal'a göre daha büyük ve daha güçlü bir hayvan.
Her işi severek yapmak gerekiyor. Ben de bu işi severek yapıyorum, çünkü köpekleri seviyorum ve aynı zamanda taleplere göre satış yapıyorum.
İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ülkenin her yerinden talep geliyor. Bazen yurt dışından bile isteyenler oluyor. Biz de bu taleplere yetişmeye çalışıyoruz.
Bir yılda ortalama 130 yavru yetiştiriyorum. Küçükleri 8-10 bin lira, 5-6 aylıkları 20-30 bin lira, 10 aylıkları 60-70 bin lira, yetişkinleri ise 100-120 bin lira arasında satıyorum" dedi.