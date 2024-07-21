İnsan boyunu geçen Malaklı köpeği iri cüssesiyle nam salıyor

Her işi severek yapmak gerekiyor. Ben de bu işi severek yapıyorum, çünkü köpekleri seviyorum ve aynı zamanda taleplere göre satış yapıyorum.





İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ülkenin her yerinden talep geliyor. Bazen yurt dışından bile isteyenler oluyor. Biz de bu taleplere yetişmeye çalışıyoruz.



