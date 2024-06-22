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Kars'ta ilginç görüntü: Detayı gören telefona sarıldı

08:42 - 22/06/2024 Cumartesi
IHA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan ve Karakart Barajı'nın su tutmasıyla birlikte boşaltılan Karakurt köyüne bulunan kilise, eski köy evleri ve köy camisi sular altında kalırken, 200 haneli köyden geriye kalan minare kameralara yansıdı. Karakurt köyü camisinin su üzerinde kalan minaresi vatandaşların ilgi odağı oldu.

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Kars'ta eski köy sular altında kalırken, köyden sadece geriye caminin minaresi kaldı


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Karakurt köyü camisinin su üzerinde kalan minaresi vatandaşların da ilgisini çekiyor.


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Cami minaresini cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, köyle birlikte anılarının sular altında kaldığını belirtti.


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“Köyümüz sular altında”

Köylerinin sulara gömüldüğünü ifade eden vatandaşlar, “Burası bizim Karakurt köyü, köyden geriye sadece cami kalmış, köyün tamamı sular altında su yüzeyinde caminin minaresi görünüyor. Geldik, gördük, üzüldük, hüzünlendik. Köyümüz gediğimiz dolaştığımız köyümüz sular altında” dedi.


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Öte yandan ilkbaharla birlikte kapakları kapatılan Karakurt Barajı suları altında ağaçlar, eski köy, köyde bulunan kiliseler, eski taş evler de dahil köyün tamamı sulara gömüldü. Su yüzeyinde ise 100 yıllık caminin minaresi kaldı.

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Kars'ta ilginç görüntü: Detayı gören telefona sarıldı

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#cami
#köy
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