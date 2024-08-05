Kars'ta şiddetli sağanak sonrası sel felaketi: Ev ve ahırlarda hasar oluştu

Kars'ta şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle Harmanlı köyünden geçen dere taştı. Sel sebebiyle ev ve ahırlarda da hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye birçok yardım ekibi sevk edildi.

1 / 6 Kars'ın Susuz ilçesinde, sel dolayısıyla bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.



2 / 6 Şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle ilçeye bağlı Harmanlı köyünden geçen dere taştı.

3 / 6 Sel sularının girdiği bazı ev ve ahırlarda da hasar oluştu.

4 / 6 İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 / 6 İl Özel İdaresi ekiplerinin köydeki hasar tespit çalışması sürüyor.