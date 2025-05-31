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Kars'ta zincirleme trafik kazasında dört kişi yaralandı

Kars'ta zincirleme trafik kazasında dört kişi yaralandı

23:5431/05/2025, Cumartesi
G: 1/06/2025, Pazar
AA
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Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Can A. idaresindeki 42 ARZ 631 plakalı hafif ticari araç, Harun Y. yönetimindeki 36 FC 789 plakalı hafif ticari araç ve Süleyman K'nin kullandığı 53 ADD 230 plakalı otomobille Harakani Devlet Hastanesi kavşağında çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yoldan fırlayan taşlar karşı şeritten gelen Ahmet Ö. idaresindeki 34 GK 0553 plakalı hafif ticari araca isabet etti.



Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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