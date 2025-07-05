Kırkpınar heyecanı Edirne’yi doldurdu: Güreş sevdalıları geceyi sokakta geçirdi

İşleri bırakıp geldiklerini söyleyen Tonga, şöyle konuştu:





"Selimiye'nin gölgesinde, avlusunda oturmak, namaz kılmak her insana nasip olmaz. Gerçekten Kırkpınar bizim için bir tarih, Edirne o şekilde. Ben ilk kez geldim, hep biraderler gelirdi. Hep içimde bir ukdeydi, Allah bu sefer nasip etti. Ama gerçekten buranın kahrı çekilir. Zahmetsiz iş yok. Sabah Selimiye'nin gölgesinde kahvaltı yaptık, onun da ayrı bir güzelliği var. Maneviyatı çok yüksek buranın."