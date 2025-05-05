Konya'daki patlamayı böyle anlattılar: Sanki yer yerinden oynadı

"Biz deprem oldu zannettik. Bir anda patlamayla sanki yer yerinden oynadı. Ben patlama olan binanın hemen yanındaki binanın birinci katında yaşıyorum. Uyuyorduk. Bir anda patlama geldi. Çok kuvvetliydi. Çevredeki binaların çoğunda hasar oluştu. Gürültüye uyandıktan sonra dışarıya çıktık. Binayı görünce çok üzüldük. Hayatı kaybeden var mı acaba diye endişelendik ama şükür yokmuş."