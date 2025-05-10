Melisa ve Umutcan kardeşler katledilmişti: Sivas'taki vahşette tırnak savunması

"Stres için maske kullanıyorum"





Hüseyin S., ifadesinde, Sivas'ta kaldığı 3 gün içinde Ayşegül Şimşek ile telefonu olmadığı için iletişime geçmediğini, kendisine daha önceden hesap ve IBAN numarası verdiğini söyledi.





IBAN numarasını vermesine rağmen şehre niye geldiğini ve maskeli görüntülerinin tespit edildiğinin sorulmasını üzerine Hüseyin S., "8 gün boyunca stres içerisindeydim. O stresten sebeple Sivas iline geldim. Sivas ilinde maske taktım. Psikiyatri ilaçlar kullanıyorum. Stres altına girdiğim zaman nefes alışımı düzenlemek ve oturup dinlenmek için kullanıyorum" dediği öğrenildi.