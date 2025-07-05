Sağanak yağmurun yıktığı evde mahsur kalan kadın kurtarıldı

Etkili olan yağmur nedeniyle Karabağ, Derecik ve Kekeç köyünde de sel baskını meydana geldi. Yağışların daha da şiddetlenebileceği yönünde Meteoroloji'den uyarılar yapılırken, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.







