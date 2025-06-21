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Sarıkamış kışın karla yazın papatya çiçekleriyle beyaza bürünüyor

Sarıkamış kışın karla yazın papatya çiçekleriyle beyaza bürünüyor

11:0821/06/2025, السبت
AA
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Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mera ve çayırlıklar papatya çiçekleriyle bezendi.

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#Papatya
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