Sarıkamış kışın karla yazın papatya çiçekleriyle beyaza bürünüyor

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mera ve çayırlıklar papatya çiçekleriyle bezendi.
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#Kars
#Sarıkamış
#Papatya
Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mera ve çayırlıklar papatya çiçekleriyle bezendi.
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