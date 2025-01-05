Sarıkamış şehitleri için binlerce kişi yürüyüşe başladı

Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Yürüyüşte, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı da taşındı.